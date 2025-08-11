Rottura tra il Psg e Donnarumma, con il club francese che non ha convocato il portiere italiano per la partita di Supercoppa europea contro il Tottenham. Eppure, solo pochi mesi fa, Gigio era il grande protagonista, con le sue parate, della cavalcata in Champions del Psg, condotto in finale con (almeno) tre serate da applausi. Sono state già dimenticate? Ve le riproponiamo qui DONNARUMMA NON CONVOCATO PER LA SUPERCOPPA

Prima il mancato accordo sul rinnovo, poi l'acquisto del suo sostituto (Lucas Chevalier); adesso, per essere ancora più chiari, il Psg non ha convocato Gigio Donnarumma per la sfida di Supercoppa Europea contro il Tottenham. Un modo per "invitare" il portiere italiano a trovarsi un'altra squadra, se non vuole rischiare di restare fermo nella stagione che porterebbe al Mondiale. Eppure, a quella gara di Supercoppa, il Psg è arrivato anche grazie a lui; in alcuni casi proprio grazie a lui.

I rigori (e non solo) contro il Liverpool Se la finale contro l’Inter, un monologo del Psg, l’ha visto inoperoso, nei turni precedenti il portiere della Nazionale era stato determinante con una serie di miracoli che fanno saltare sulla sedia e che, turno dopo turno, avevano iniziato a far sospettare che potesse essere “l’anno del Psg”. Partiamo dagli ottavi di finale contro il Liverpool superati ai rigori: Donnarumma ne para due (a Nunez e Jones), ma negli occhi resta la parata su Luis Diaz. Anche l’attaccante dei Reds fatica a crederci.

Il triplo miracolo con l'Aston Villa Quarti di finale, c'è l'Aston Villa. E al ritorno, in terra inglese, c'è da difendere il 3-1 dell'andata. Sembra semplice, specialmente dopo che il Psg si porta sul 2-0. Ma l'Aston Villa la ribalta: 3-2, e non è intenzionato a fermarsi. Con gli inglesi indemoniati e una qualificazione che sembrava in cassaforte rimessa in discussione, serve tutto il sangue freddo di Donnarumma per portare il Psg in semifinale. Paratona a mano aperta sulla botta di Rashford, palla tolta dalla porta sul colpo di testa di Tielemans, porta chiusa a tu per tu con Asensio. Alla fine è impossibile non ammettere che senza Donnarumma il Psg sarebbe affondato.