Morto Robertson, leggenda del Nottingham Forest

Lutto nel calcio britannico per la morte di John Robertson, centrocampista scozzese che fu tra i protagonisti della favola del Nottingham Forest, squadra inglese che vinse per due stagioni consecutive la coppa dei Campioni, nel 1979 e 1980. L'annuncio è stato dato dal club di Premier League, che ricorda "il talento ineguagliabile di John, la sua umiltà e la sua incrollabile devozione al Nottingham Forest". Robertson, classe 1953, è ritenuto una leggenda dai tifosi del Forest, che in recente sondaggio l'hanno ritenuto il giocatore più iconico e amato nella storia della squadra, che ottenne tutti i suoi principali trofei nel biennio 1978/1980, vincendo la Premier Legaue, la Charity Shield, la coppa di Lega e la Supercoppa Uefa. Il tecnico di allora, Brian Clough, definì il trequartista 'il Picasso del calcio', per la precisione dell'ultimo passaggio.