La vendetta di Istanbul: Milan-Liverpool 2-1

Nel 2007 invece il Milan cerca la vendetta. Dopo la clamorosa rimonta subita a Istanbul nel 2005 dal Liverpool, le due squadre si ritrovano in finale di Champions. È di nuovo Ancelotti contro Benitez, stavolta allo Spyros Louis di Atene. Il nucleo rossonero non è cambiato: Dida a difendere la porta, Maldini e Nesta in una difesa sicura, a centrocampo ci sono ancora Pirlo, Gattuso e Seedorf, in attacco Kakà. A differenza del 2005, il terminale offensivo è Pippo Inzaghi, che bussa la prima volta al 45’: punizione di Pirlo che sbatte addosso a Superpippo e beffa Reina. La gara, fino a quel momento nervosa e bloccata, si stappa con un colpo di fortuna e con l’istinto di un grande centravanti. Il Liverpool nel secondo tempo prova a reagire ma progressivamente perde lucidità: al 82’ Kakà verticalizza per Inzaghi che concretizza come lui sa fare, 2-0. Nel finale la squadra di Benitez non molla e riapre la finale con Kuyt, facendo venire in mente brutti ricordi ai tifosi rossoneri. Non c’è più tempo però, il Milan vince la Champions League 2006-2007. Un ricordo positivo dal quale ripartire.