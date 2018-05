Burgos in panchina

Simeone non ci sarà in panchina per via della squalifica rimediata nel confronto contro l’Arsenal, ma l’allenatore argentino si fida del suo vice: "Sono triste per non poter scendere in campo, ma Germàn Burgos mi rappresenterà alla perfezione perché vediamo le cose alla stessa maniera. Quello che esce dalla sua testa è lo stesso che esce dalla mia, anche contro l'Arsenal si è visto. I miei giocatori sanno che la posta in palio è alta, per questo ho detto loro di concentrarsi solo sul campo e non sulle parole. Quelle le lasciamo a chi non partecipa. Cercheremo di trasmettere tranquillità, al di là di tutto. Crescono le emozioni, ma è una partita di calcio. Il calcio è un gioco e ovviamente vuoi vincere, ma è un gioco, niente di più".