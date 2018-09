L’errore pazzesco di Lulic

Adesso tira, adesso tira, adesso tira. E alla fine Lulic ha tirato per davvero, trovando però la gamba di Yuste a salvare il terzo gol della Lazio e lasciando la squadra di Simone Inzaghi in apnea per tutto il recupero. L’errore di giornata è decisamente quello del centrocampista della Lazio. Dentro al 73’ e lanciato al 90’ da Immobile solo davanti al portiere. Dribbling secco a cui mancava solo l’appoggio in rete… che però non arriverà mai.