Tempo di scendere di nuovo in campo per la Lazio, chiamata al riscatto dopo la sconfitta nel derby con la Roma. Dalla Serie A all’Europa League, dove la squadra di Simone Inzaghi si prepara a fare visita all’Eintracht Francoforte. Scontro al vertice, dunque. Da una parte, infatti, i tedeschi hanno avuto la meglio all’esordio sul campo del Marsiglia. 1-2 il risultato fine, con le reti di Torrò e Jovic a decidere il match. Stesso punteggio anche a favore dei biancocelesti, vittoriosi contro l’Apollon Limassol.

La probabile formazione della Lazio

Per quanto riguarda il probabili undici di Simone Inzaghi, nessuna sopresa sul piano del modulo. 3-5-2 confermatissimo, con molti volti nuovi. A partire dalla porta, dove Strakosha si prenderà un turno di riposo. Al suo posto Proto, titolare anche nell’ultimo impegno europeo. Al centro della difesa ci sarà il solito Acerbi, al quale Inzaghi fino ad ora non ha mai rinunciato, a prescindere dalla competizione. Ai suoi fianchi Bastos, utilizzato solo con l’Udinese in campionato, e Wallace. Sulle corsie del centrocampo a cinque ecco Basta e Durmisi, con Lulic e Marusic a tirare un po’ il fiato. In mezzo partirà dal 1’ Milinkovic, mentre in regia Badelj prenderà il posto di Lucas Leiva. A completare il reparto Murgia, che ad oggi ha giocato solo 98’ in tutta la stagione. In avanti Caicedo – e non Immobile – farà coppia con Correa, alla sua seconda in stagione da titolare

Lazio (3-5-2) – Proto; Bastos, Acerbi, Wallace; Basta, Murgia Badelj, Milinkovic, Durmisi;

Correa, Caicedo

La probabile formazione dell'Eintracht Francoforte

I tedeschi arrivano alla partita con la Lazio dopo una bella vittoria per 4-1 contro l'Hannover. Tre punti d'oro per i ragazzi di Hutter, che non vincevano in campionato dalla prima giornata con il Friburgo. Da lì tre sconfitte, un pareggio e solo quattro punti conquistati nelle prime cinque gare disputate. Il modulo con cui affronteranno i bianconcelesti dovrebbe essere un 3-4-1-2, dal momento in cui il passaggio da una linea a quattro ad una difesa a tre ha portato nuove sicurezze. Davanti occhio alla coppia Haller-Rebic, protagonista di cinque gol in questa prima parte di stagione

Eintracht (3-4-1-2) - Trapp; Russ, Hasebe, Falette; Da Costa, De Guzman, Fernandes, Kostic; De Souza; Haller, Rebic