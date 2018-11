Una match point da non fallire per la Lazio. La formazione allenata da Simone Inzaghi affronterà giovedì all’Olimpico (fischio d'inizio alle ore 18.55) l’Olympique Marsiglia allenato da Rudi Garcia. In caso di successo, la formazione biancoceleste conquistrebbe la qualificazione con due giornate d'anticipo in un girone di Europa League tutt'altro che semplice. Con l'eventuale qualificazione in tasca, Inzaghi potrebbe concentrare le energie della sua squadra solo sul campionato per un lungo periodo, mettendo in pratica quelle rotazioni che fino a questo momento della stagione ha sfruttato solo in parte. E anche nella gara di giovedì l'allenatore della Lazio dovrebbe optare per un turnover molto limitato. Assenze certe quelle di Badelj, Lucas Leiva e Lulic – con quest’ultimo che non verrà rischiato e che potrebbe non essere nemmeno convocato –, in porta dovrebbe giocare Strakosha, al centro della difesa spazio ancora ad Acerbi, mentre a centrocampo con ogni probabilità verranno schierati sia Parolo che Milinkovic-Savic, con Caceres sull’out di sinistra.

Dubbio Immobile per Inzaghi. Nell'OM c'è Thauvin

Certo di una maglia da titolare è l’argentino Correa, chiamato a sfruttare al meglio questa nuova occasione, tra i big l’unico dubbio è legato alla presenza o meno di Ciro Immobile. L’attaccante fino a questo momento ha giocato 14 gare su 14, partendo titolare in 12 occasioni: Inzaghi sta valutando se concedergli o meno un turno di riposo, con Caicedo nell’eventualità pronto ad affiancare Correa nel tandem offensivo. Nell’Olympique Marsiglia di Rudi Garcia, invece, la grande novità rispetto alla gara di 15 giorni fa al Velodrome è legata alla presenza di Thauvin, calciatore che lo stesso Inzaghi in conferenza ha ammesso di temere molto per la sua grande qualità. Confermato a centrocampo invece l’ex Roma Kevin Strootman che tornerà così a giocare all'Olimpico.

Lazio (3-5-2), la probabile formazione: Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Marusic, Parolo, Cataldi, Milinkovic-Savic, Caceres; Correa, Caicedo (Immobile). Allenatore: Simone Inzaghi.

Olympique Marsiglia (4-2-3-1), la probabile formazione: Mandanda; Sarr, Rami, Caleta-Car, Sakai; Luiz Gustavo, Strootman; Thauvin, Payet, Ocampos; Mitroglu. Allenatore: Rudi Garcia.