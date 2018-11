Domanda a Inzaghi: si fida ad affrontare questo Marsiglia in crisi?

"No, per nulla. Sappiamo tutti che il Marsiglia è una grande squadra e che dovremo ripetere la gara del Velodrome. È un primo match-point per chiudere il discorso qualificazione. Loro arrivano da tre sconfitte di fila contro di noi, il PSG e il Montpellier. Ho visto l’ultima partita insieme al mio staff: hanno perso 3-0, ma dopo i primi 45' meritavano di essere in vantaggio per come hanno giocato".