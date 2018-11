Qualificazione ai sedicesimi di finale di Europa League ad un passo, per la Lazio di Simone Inzaghi. Un successo in casa contro il Marsiglia, infatti, eliminerebbe i francesi dalla corsa al secondo posto: avversari più temibili, in questo senso, rispetto all’Apollon Limassol, chiamata allo stesso modo a vincere contro l’Eintracht per restare in corsa.

Quando e dove si gioca Lazio – Olympique Marsiglia?

La partita di Europa League tra Lazio e Olympique Marsiglia si giocherà giovedì 8 novembre allo stadio Olimpico di Roma alle ore 19:00.

Dov'è possibile guardare Lazio – Olympique Marsiglia?

La partita di Europa League tra Lazio e Olympique Marsiglia verrà trasmessa in esclusiva da Sky Sport. Sarà possibile vederla su Sky Sport Uno (canale 201) o in Diretta Gol al canale 251.

Quanti sono i precedenti tra le due squadre?

La Lazio ha vinto tre dei cinque confronti in competizioni europee contro il Marsiglia – completano il quadro un pareggio e un successo francese. La squadra di Simone Inzaghi inoltre è imbattuta nei due precedenti interni in competizioni europee (una vinta e un pareggio) - sei gol per i biancocelesti in queste due sfide. La vittoria per 3-1 contro il Marsiglia nella terza giornata di questa Europa League è stato il primo successo della Lazio contro la squadra francese, in competizioni europee, a partire da marzo 2000.

Curiosità

La Lazio va in rete da otto partite consecutive in Europa League – i biancocelesti non registrano una striscia più lunga di gol all’attivo nella competizione dal marzo 2016 (nove in quel caso). Tuttavia, i biancocelesti hanno sia segnato che subito gol in tutti gli ultimi cinque incontri in questa competizione: nel parziale ci sono state in totale 23 reti, 4.6 in media a partita. Per questo non sorprende che solo la Dinamo Kiev (63.6%) ha registrato finora una percentuale di tiri nello specchio migliore della Lazio (62.5%) nell’Europa League di quest'anno. Inzaghi attende una risposta concreta da Ciro Immobile, che non segna da due partite di Europa League e non è mai rimasto a secco per tre di fila nella competizione; tuttavia l’attaccante biancoceleste ha trovato il gol in tutte le cinque partite finora disputate all’Olimpico in Europa League (sette reti totali). Per quanto riguarda il Marsiglia, è una squadra ben lontana per il momento da quella che raggiunse la finale della scorsa edizione. La squadra di Rudi Garcia ha perso quattro delle ultime cinque partite nel torneo (un pareggio) e subito già sette gol nelle tre partite di questa stagione di Europa League, nell’intera fase a gironi dello scorso torneo ne aveva incassati solo quattro.

Qual è lo stato di forma delle due squadre?

Dopo la vittoria sul Marsiglia, la Lazio ha incassato una brutta sconfitta all’Olimpico contro l’Inter, che ha permesso ai nerazzurri di allungare proprio sulla squadra di Inzaghi. Nell’ultimo turno di campionato, invece, è arrivato il successo per i biancocelesti contro la Spal. Alla sconfitta del Velodrome, invece, per i francesi ne hanno fatto seguito altre due, contro il Paris Saint-Germain e il Montpellier. Ad ogni modo, la situazione in classifica non è compromessa: il Marsiglia è 6°, a due punti dal quarto posto rappresentato dal Lione.