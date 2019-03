Sorteggio non proprio fortunato quello dei quarti di finale di Europa League per il Napoli, che nella sua Road to Baku dovrà passare per Londra. Niente Chelsea dell'ex Sarri però, ma il temibile Arsenal di Unai Emery, l'allenatore delle tre Europa League consecutive vinte con il Siviglia. Andata all'Emirates l'11 aprile, ritorno al San Paolo il 18: entrambi i match avranno inizio alle 21. E se il Napoli dovesse superare lo scoglio Gunners, troverebbe una spagnola: il sorteggio lo ha infatti collocato nellla parte di tabellone che vede anche il derby tra Valencia e Villarreal. La prima reazione dal club secondo in classifica in Serie A è arrivata dall'allenatore Carlo Ancelotti, che attraverso il profilo Twitter del Napoli ha commentato: "Una sfida difficile ma molto affascinante per noi, per la società e per i nostri tifosi".

Ancelotti: bilancio positivo. Napoli, c'è un tabù da sfatare



Ancelotti, inoltre, ha affrontato l'Arsenal già 8 volte in carriera: i precedenti sono a suo favore. Contro i Gunners infatti, il bilancio dell'allenatore è di 5 vittorie, un pareggio e 2 sconfitte. Servirà la sua esperienza per sfatare il tabù ingese del Napoli, che nelle tre occasioni in cui ha affrontato squadre inglesi in scontri ad eliminazione diretta in Europa, non si è mai qualificato.