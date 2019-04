Napoli-Arsenal: Ancelotti punta su Milik

Numeri da grande attaccante in questa stagione per Arkadiusz Milik: 20 gol stagionali e media di un centro ogni 130 minuti per il centravanti. Secondo le ultime di formazione il polacco partirà in coppia con Insigne, con Mertens pronto a entrare a partita in corsa (ipotesi tridente non ancora tramontata ma difficile)