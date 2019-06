Inizia l'Europa League 2019/20. Siamo a giugno, i campionati principali sono fermi, i calciatori ancora in vacanza ma in qualche paese è già iniziata la nuova stagione. Soprattutto in Andorra, San Marino, Lussemburgo e tutti quei paesi che devono disputare il turno preliminare per qualificarsi al primo round dell'Europa League. Appuntamento al 4 giugno per il ritorno (Prishtina-St Joseph si giocherà il 2).

Spazio alle 8 partite d'andata, ecco tutti i risultati della giornata.

Progrès Niederkom (Lussemburgo) – Cardiff MU (Galles) 1-0

62' De Almeida

Barry Town (Galles) – Cliftonville (Irlanda del Nord) 0-0

Sant Julià (Andorra) – Europa FC (Gibilterra) 3-2

4' Gallardo (E), 44' Mendez (A), 46' aut. Mango (E), 64' J. Mendez (A), 90' Munoz

Klaksvík (Far Oer) – Tre Fiori (San Marino) 5-1

9' P. Johannsen (K), 37' Sandmael (K), 56' J. Johannsen (K), 73' e 83 Bjartalid (K), 90' Compagno (T)

Ballymena UTD (Irl. del Nord) – NSI Runavik (Far Oer) 2-0

49' Millar, 55' Winchester

Prishtina (Kosovo) – St Joseph’s (Gibilterra) 1-1

28' Daliku (P), 31' Penaloza (S)

La Fiorita (San Marino) – Engordany (Andorra) 0-1

31' Sanchez