Il martedì europeo è stato teatro non solo di Champions, ma anche di Europa League. Tre i match disputati, valevoli per il ritorno del terzo turno preliminare. Il risultato più importante è il successo dello Slovan Bratislava che, dopo la vittoria casalinga di misura contro il Dundalk, ha sbancato l'Oriel Park per 3-1. Doppio vantaggio nel primo tempo grazie a Rafael Ratao e Cavric, poi nella ripresa gli irlandesi si sono rifatti sotto con Duffy, ma il rigore sbagliato da Hovan e il sigillo definitivo di Daniel - nel recupero - ha chiuso i giochi. Si è qualificato anche il Linfield, uscito vincitore per 3-2 contro il Sutjeska. Gli ospiti, nonostante l'inferiorità numerica, hanno recuperato due volte lo svantaggio con la doppietta di Bozovic, ma la rete di Clarke a un quarto d'ora dal termine ha spento del tutto le speranze. Hanno passato il turno, infine, i lussemburghesi del Dudelange a cui è bastato il gol di Sinani nella ripresa per eliminare il Kalju.

Risultati del terzo turno preliminare

Dundalk-Slovan Bratislava 1-3

12' Rafael Ratao (SB), 33' Cavric (SB), 70' Duffy (D), 93' Daniel (SB)

Linfield-Sutjeska 3-2

7' Stafford (L), 15', 61' Bozovic (S), 18' Lavery (L), 76' Clarke (L)

Kalju-Dudelange 0-1

56' Sinani