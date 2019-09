La Roma si prepara ad affrontare l’Istanbul Basaksehir per l’esordio stagionale in Europa League, dopo aver trovato la prima vittoria in Serie A contro il Sassuolo. Paulo Fonseca cambia pochi elementi della squadra che ha avuto la meglio degli emiliani, lanciando dall’inizio solo Spinazzola, Diawara e Zaniolo. Tutta spagnola la squadra degli ufficiali di gara, con la direzione affidata a Xavier Estrada Hernandez; gli assistenti dell’arbitro saranno Fernandez e Sobrino, mentre il quarto uomo sarà Munuera.

Dove vedere la partita su Sky

La sfida tra Roma e Basaksehir è in programma alle ore 21:00 e sarà visibile in diretta esclusiva su Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 252 (satellite e fibra). La telecronaca sarà affidata a Riccardo Gentile con il commento tecnico di Lorenzo Minotti; i collegamenti a bordocampo sono curati da Angelo Mangiante e Paolo Assogna; per la Diretta Gol ci sarà Maurizio Compagnoni.