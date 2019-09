Esordio positivo in Europa League per la Roma, che travolge l'Istanbul Basaksehir. All'Olimpico finisce 4-0 grazie a un'autorete e ai gol di Dzeko, Zaniolo e Kluivert. Questo il commento di Paulo Fonseca: "Il primo tempo non mi è piaciuto, non abbiamo fatto bene la pressione – ha dichiarato l'allenatore giallorosso a Sky Sport – Ma nel secondo tempo abbiamo fatto una buona partita, con tante occasioni da gol. Per noi la partita con la Lazio è stata molto importante, perché bisogna sempre capire quel che non fai bene. Abbiamo parlato tanto di quella gara, capendo che bisognava essere più aggressivi. La squadra sta imparando, ora sono molto felice. Sono molto fiducioso, tutti i calciatori hanno capito quello che io voglio e sono aperti alle mie idee. È importante non subire gol, ma in fase offensiva siamo in un buon momento. Dzeko? Ho parlato molto con lui. I suoi compagni, i tifosi, la società, tutti sono stati importanti per la sua permanenza a Roma”. Sulla città di Roma: “Mi piacciono Piazza di Spagna e il Colosseo. È una bellissima città".

Cristante: "Continuiamo a crescere"

Queste, invece, le parole di Cristante: "Stiamo continuando a crescere, questa è la cosa più importante. Era fondamentale non prendere gol e ci siamo riusciti. La posizione davanti alla difesa? Più partite si giocano e più confidenza si prende in un determinato ruolo. Fonseca ci chiede di fare un po' tutto a centrocampo, anche andare più avanti ad accompagnare la fase offensiva. In fase di sviluppo usciamo bene, con i tre dietro e il terzino più alto. Anche in fase difensiva abbiamo fatto bene, era quello che era mancato in quest'inizio di stagione. Bisogna continuare così".

Zaniolo: "Contento per quello che sto facendo, Dzeko straordinario"

Tra i migliori in campo c'è Zaniolo: "Sono molto felice per quello che sto facendo e dimostrando. Ma soprattutto sono contento per la vittoria della squadra, ora testa a Bologna. L'intesa con Dzeko? Edin è un calciatore straordinario, basta che lo chiami che te la mette sui piedi. Devo continuare su questa strada e raggiungere altri obiettivi. Il gioco di Fonseca è offensivo, ma ci chiede di difendere alti. Stiamo facendo bene e bisogna continuare così, i gol li facciamo ma bisogna essere bravi a non prenderne".

Kluivert: "Sento la fiducia, posso migliorare"

Nel finale c'è stato anche il gol di Justin Kluivert: "Sento molto la fiducia della squadra e di Fonseca e sto giocando bene in quest'inizio di stagione. Il primo anno è stato difficile, quest'anno invece va meglio. Abbiamo giocato poche partite e posso ancora migliorare. Qui ci sono tanti calciatori importanti, abbiamo bisogno di tutti perché dobbiamo giocare tante partite".