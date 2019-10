Non basta Spinazzola alla Roma, che non riesce ad andare oltre l'1-1 nella partita contro il Wolfsberger. Questo il commento di Paulo Fonseca dopo il pareggio raccolto in Austria: "Abbiamo controllato sempre la partita, abbiamo sbagliato l'ultima scelta perché altrimenti avremmo fatto tre o quattro gol – ha dichiarato l'allenatore giallorosso a Sky Sport – Sapevamo che quest'avversario ci avrebbe pressato molto, spesso non sapevamo come evitare questa pressione. Abbiamo sbagliato un cambio di gioco e non possiamo permetterci di perdere la palla così, diventa troppo pericoloso. Il turnover? Non abbiamo scelta. È difficile in questo momento far giocare tutti i calciatori che normalmente giocano, molti sono stanchi e domenica abbiamo un'altra partita importante. Non abbiamo alternative".

Cristante: "Dovevamo sfruttare le occasioni create"

Queste, invece, le parole di Cristante: "Ci aspettavamo una partita difficile, ma potevamo fare meglio. Dovevamo sfruttare meglio le occasioni create. Quando c'è una squadra così aggressiva c'è bisogno di tanto movimento e che tutti i calciatori in campo si facciano vedere, a tratti non l'abbiamo fatto e in settimana lavoreremo per migliorare. In Europa tutte le partite sono difficili, bisogna giocare sempre con la testa giusta".

Kluivert: "Non è il risultato che volevamo"

Deluso Justin Kluivert: "Non è il risultato che ci aspettavamo, volevamo vincere – ha dichiarato l'esterno olandese - Ma è stata una partita difficile, loro hanno dimostrato di saper giocare bene come squadra. Nel secondo tempo abbiamo fatto fatica anche per il loro gol, gli ha dato fiducia ed energia. Ma dovevamo concretizzare di più le nostre occasioni".

Spinazzola: "Gol fortunato, dispiaciuto per gli errori"

Spinazzola è stato l'autore del gol giallorosso: "Il gol è stato molto fortunato – ha dichiarato - Mi dispiace per aver sbagliato qualche appoggio nella ripresa, questo ci ha portato a un pareggio che ci rammarica molto. È mancata lucidità mentale, anche io ho sbagliato tanto. Potevamo giocare meglio tecnicamente, loro hanno pressato molto bene però dovevamo essere più bravi. C'era lo spazio per fare molto meglio".