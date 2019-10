Tutto pronto per la terza giornata della fase a gironi di Europa League. Si partirà alle ore 18.55 con la partita della Roma, impegnata all'Olimpico contro il Borussia Monchengladbach per mantenere la vetta nel girone J. Alle 21.00 invece spazio alla Lazio, di scena a Glasgow contro il Celtic. Queste e tutte le altre gare saranno trasmesse da Sky Sport

Si avvicina il giro di boa per la fase a gironi dell'Europa League. Domani, 24 ottobre, è in programma la terza giornata delle eliminatorie e si cominceranno a fare i primi bilanci in ottica qualificazione. La Roma sarà impegnata alle 18.55 all'Olimpico contro il temibile Borussia Monchengladbach, capolista in Bundesliga dopo 8 partite. I giallorossi, reduci dal pareggio esterno contro il Wolfsberger, comandano il Gruppo J con 4 punti insieme proprio alla formazione austriaca. Il Gladbach e Basaksehir inseguono a quota 1. Alle 21 invece sarà la volta della Lazio, impegnata a Glasgow sul campo del Celtic. Gli scozzesi si trovano in testa al Gruppo E a quota 4, inseguiti a una sola lunghezza proprio dalla Lazio e dal Cluj. Chiude la classifica il Rennes, battuto dai biancocelesti nell'ultimo turno, con un punto. Ecco il quadro completo delle gare della terza giornata di Europa League.

Il programma della terza giornata

Ore 18.55

Roma-Borussia Monchengladbach, Sky Sport Uno (satellite e fibra) , Sky Sport 252 (satellite e fibra)

Partizan Belgrado-Manchester United, Sky Sport Football (satellite e fibra), Sky Sport 253 (satellite e fibra)

Porto-Glasgow Rangers, Sky Sport 254 (satellite e fibra)

Basaksehir-Wolfsberger, Sky Sport 255 (satellite e fibra)

CSKA Mosca-Ferencvaros

Qarabag-Apoel Nicosia

Ludogorets-Espanyol

Slovan Bratislava-Wolverhampton

Saint Etienne-Oleksandrija

Young Boys-Feyenoord

Gent-Wolfsburg

AZ Alkmaar-Astana

Diretta Gol, Sky Sport Collection (satellite e fibra), Sky Sport 251 (satellite e fibra)

Ore 21.00