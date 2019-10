Roma Moenchengladbach, le probabili formazioni del match di Europa League

La Roma vuole piazzare l’allungo decisivo nel girone di Europa League per blindare il primato. Per questo Paulo Fonseca non risparmierà gli elementi più rappresentativi della rosa in vista della sfida col Borussia Mönchengladbach, valida per la terza giornata. In porta nessun cambio: ci sarà sempre Pau Lopez. La linea a quattro sarà composta da Spinazzola e Kolarov sugli esterni, con Fazio e Smalling nel mezzo. I due mediani davanti alla difesa, vista anche l’indisponibilità di Cristante, saranno Pastore e Veretout. Kluivert e Perotti agiranno sulle fasce in posizione avanzata, con Zaniolo sulla trequarti ad ispirare Edin Dzeko che per sua espressa volontà tornerà a guidare l'attacco giallorosso dal primo minuto (contro la Samp era partito Kalinic, poi sostituito dal bosniaco a fine primo tempo dopo l'infortunio), nonostante la recente frattura allo zigomo destro e il parere non proprio favorevole dei medici. Speculare lo schieramento dei tedeschi, che si affidano alle qualità in fase di realizzazione di Alassane Pléa.

Roma-Borussia Mönchengladbach, le probabili formazioni

Roma (4-2-3-1): Lopez; Spinazzola, Fazio, Smalling, Kolarov; Pastore, Veretout; Kluivert, Zaniolo, Perotti; Dzeko. All. Paulo Fonseca.

Borussia Mönchengladbach (4-2-3-1): Sommer; Lainer, Jantsche, Elvedi, Wendt; Zakaria, Kramer; Neuhaus, M. Thuram, Pléa; Embolo. All. Marco Rose.