Roma-Moenchengladbach, orari e dove vedere la partita di Europa League in tv

La partita della terza giornata di Europa League tra Roma e Borussia Moenchengladbach si gioca allo stadio Olimpico di Roma giovedì 24 ottobre alle 18.55. I giallorossi sono a quota 4 punti nel girone J e cercano una vittoria per allungare in classifica dopo il pareggio in trasferta contro il Wolfsberg. Paulo Fonseca deve fare i conti con le tante assenze per infortunio. Nella partita di campionato contro la Sampdoria in campionato si sono aggiunti alla lista Kalinic e Cristante. L'allenatore portoghese, come dichiarato nella conferenza della vigilia, schiererà il suo numero 9 Edin Dzeko dal primo minuto. Il Borussia Moenchengladbach ha un punto nel girone e arriva nella Capitale per cercare la vittoria e agganciare la Roma a 4 punti.

Dove vedere la partita su Sky

La partita tra Roma e Moenchengladbach sarà visibile in esclusiva su Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 252 (satellite e fibra). La telecronaca è affidata a Riccardo Gentile con il commento tecnico di Lorenzo Minotti; a bordocampo Paolo Assogna e Angelo Mangiante; Diretta Gol con Federico Zancan.