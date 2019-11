Borussia Mönchengladbach-Roma, le probabili formazioni

Qualche cambio in vista per Fonseca rispetto alla formazione che battuto il Napoli. Pronti dal primo minuto Santon e Perotti, al posto di Spinazzola e Pastore. Si rivede anche Fazio al centro della difesa. In casa Borussia, Embolo verso la panchina: Thuram sarà la punta centrale

Un primato nel girone da blindare, per la Roma, perché le quattro squadre sono ancora tutte in corsa per la qualificazione. Dopo la delusione del pareggio all’andata, i giallorossi cercano l’impresa in Germania contro il Borussia Mönchengladbach per fare un importante scatto in avanti. Paulo Fonseca cambierà qualcosa negli undici che hanno sconfitto il Napoli nell’ultimo turno di campionato. In porta confermato Pau Lopez, davanti a lui la linea a quattro composta da Santon (e non Spinazzola, infortunato) e Kolarov sulle fasce, con Smalling e Fazio che torna al centro della difesa. Il centrocampo a due formato da Mancini e Veretout sarà riproposto, così come Edin Dzeko a guidare il reparto avanzato. Alle spalle del bosniaco, dovrebbe riposare Pastore e al suo posto ci sarà Perotti a comporre il tridente insieme a Kluivert e Zaniolo.

Le probabili scelte di Marco Rose

Il Borussia invece si schiererà con un 4-3-3 che si prospetta diverso da quello visto all’Olimpico. Dal primo minuto, infatti, Marco Rose dovrebbe affidarsi a Thuram al centro dell’attacco, con Embolo che partirà dalla panchina. Herrmann e Hoffmann agiranno sugli esterni, mentre il centrocampo a tre sarà composto da Benes, Zakaria e Neuhaus. La linea a quattro che si schiererà davanti a Sommer sarà Wendt, Elvedi, Ginter e Lainer.

Borussia Mönchengladbach (4-3-3): Sommer; Wendt, Elvedi, Ginter, Lainer; Benes, Zakaria, Neuhaus; Herrmann, Thuram, Hoffmann. All. Marco Rose.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Santon, Fazio, Smalling, Kolarov; Mancini, Veretout; Kluivert, Zaniolo, Perotti; Dzeko. All. Paulo Fonseca.