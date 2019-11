La Roma è pronta per la trasferta in Germania in coppa, Leonardo Spinazzola no. Il terzino di Fonseca salterà la sfida contro il Borussia Mönchengladbach per un affaticamento muscolare: lo staff medico ha preferito non rischiarlo. E dunque non sarà tra i convocati. Aveva giocato titolare tutte e tre le sfide europee di questa stagione, e quattro delle ultime cinque partite di campionato, preferito a Florenzi sulla corsia di destra come esterno basso. La Roma cercherà di recuperarlo per la prossima trasferta di campionato contro il Parma.

I convocati

Sono venti in totale gli uomini chiamati da Fonseca per la sfida in Germania contro il Bourssia Mönchengladbach, attuale capolista della Bundes anche se all'ultimo posto del girone di Europa League a soli due punti. Per la Roma la notizia è il ritorno di Diawara tra i convocati: era assente dalla partita di campionato contro il Cagliari di inizio ottobre. Tra i portieri ci sono Pau Lopez, Cardinali e Mirante. Nel reparto difensivo, orfano di Spinazzola, presenti Jesus, Smalling, Kolarov, Santon, Fazio, Mancini, Florenzi e Calafiori. A centrocampo, oltre a Diawara, anche Perotti, Veretout, Zaniolo e il ritrovato Pastore. Davanti Dzeko, Under, Kluivert e Antonucci.