Europa League, tifosi della Lazio accoltellano un fan del Celtic

Ultras della Lazio avrebbero accoltellato un tifoso del Celtic nel pub irlandese The Flann O'Brien, a Roma, in via Nazionale. Lo scrive The Scottish Sun, precisando che la vittima era seduta fuori dal locale. L'aggressione e' avvenuta intorno alle 23.30. Sul posto sono accorse le forze dell'ordine e due ambulanze mentre il pub, che era pieno di tifosi del Celtic presenti a Roma per assistere alla partita di Europa League (18.55 Sky Sport 1), è stato chiuso dopo l'incidente. Il giovane accoltellato "era seduto fuori insieme alla sua ragazza ed e' stato colpito dietro alla gamba", ha riferito al giornale scozzese un testimone oculare. Gli ultras "sono spuntati dal nulla. Lui non stava facendo niente di male. Loro urlavano Lazio e avevano il volto coperto con maschere o sciarpe", ha aggiunto. Il pub e' stato chiuso mezz'ora dopo l'attacco e sui social è comparso un video ripreso dall'interno del locale mentre il gestore stava abbassando la saracinesca dello stesso per evitare l'irruzione di altri tifosi all'interno, oltre ad alcune foto dell'esterno del posto.