Basaksehir-Roma, dove vedere la partita di Europa League in tv: gli orari

La formazione di Fonseca va in Turchia alla ricerca di una vittoria che manterrebbe ancora aperto il discorso qualificazione. Fischio d'inizio alle ore 18.55 per la gara che verrà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 252

La quinta giornata del Girone J di Europa League propone la sfida tra Basaksehir e Roma. Gruppo molto equilibrato con i giallorossi che andranno alla ricerca dei tre punti per mantenere aperto il discorso qualificazione. La squadra turca allenata da Okan Buruk guida la classifica con 7 punti, seguita proprio dai giallorossi e dal Borussia Monchengladbach appaiati a quota 5. Chiudono la classifica i 4 punti del Wolfsberger, che si giocherà le residue speranze di passaggio del turno ospitando la formazione tedesca. Una gara che la Roma non può assolutamente sbagliare per continuare il proprio cammino in Coppa. Incoraggiante il precedente dell'andata con i giallorossi che si sono imposti per 4-0. Fischio d'inizio a Istanbul alle ore 18.55.

Dove vedere la partita su Sky

La partita di Europa League tra Basaksehir e Roma verrà trasmessa in diretta su Sky Sport sui canali Sky Sport Uno (satellite, digitale terreste e fibra) e Sky Sport 252 (satellite e fibra). La telecronaca sarà affidata a Riccardo Gentile, con il commento tecnico di Beppe Bergomi. Gli interventi a bordocampo saranno di Paolo Assogna. Su Diretta Gol la partita sarà invece raccontata da Paolo Ciarravano.