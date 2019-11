Lazio-Cluj, dove vedere la partita di Europa League in tv: gli orari

Le residue speranze di qualificazione degli uomini di Inzaghi passano da due vittorie nelle restanti due partite. A partire da quella dell'Olimpico contro il Cluj, 3 punti per accorciare le distanze e giocarsi tutto all'ultima giornata. Fischio d'inizio alle ore 21 per la partita che verrà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 252

La quinta giornata del Girone E di Europa League propone la sfida tra Lazio e Cluj. Biancocelesti ormai appesi a un filo, come dichiarato dallo stesso Inzaghi in conferenza stampa, e costretti a fare 6 punti nelle ultime due partite per sperare nel passaggio del turno. Neanche le due vittorie potrebbero bastare, visto che la Lazio si trova al terzo posto nel gruppo con 3 punti, all'inseguimento proprio del Cluj già a quota 9. La classifica è comandata dal Celtic, già qualificato, a 10 e chiusa dal Rennes con 1 solo punto. Una gara da dentro o fuori, dunque, e da vincere ad ogni costo per rimanere aggrappati all'obiettivo qualificazione. Fischio d'inizio allo Stadio Olimpico alle ore 21.00.

Dove vedere la partita su Sky

La partita di Europa League tra Lazio e Cluj verrà trasmessa in diretta su Sky Sport sui canali Sky Sport Uno (satellite, digitale terreste e fibra) e Sky Sport 252 (satellite e fibra). La telecronaca sarà affidata a Andrea Marinozzi, con il commento tecnico di Lorenzo Minotti. Gli interventi da bordocampo saranno di Matteo Petrucci. Su Diretta Gol la partita sarà invece raccontata da Dario Massara.