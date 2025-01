14 big in attacco che hanno segnato meno di Dumfries

Nel 2025 Denzel Dumfries sta facendo l'attaccante… o almeno questo si direbbe guardando i suoi numeri in zona gol. In rete per tre partite di fila in A, cinque centri nei primi sei match del nuovo anno contando anche la Supercoppa, soltanto in due partite non ha trovato il gol. E in stagione è a quota 8 tra campionato e Coppe: di più di tanti big dell'attacco, giocatori pagati anche oltre i cento milioni o con valutazioni di mercato altissime

