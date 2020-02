Da anni il portiere è diventato parte integrante di inizio azione per tantissime squadre. Non solo, a volte è proprio lui a fornire un assist decisivo per un compagno. È successo a Mignolet in Brugge-United, ma a guidare la classifica stagionale c'è un portiere addirittura a quota 3 assist!

Testa alta, lungo rinvio e gol. Una difesa un po' disattenta e - nel caso dell'ultima partita di Europa League tra Brugge e Manchester United - anche un'uscita non molto decisa del collega sul fronte opposto. È il minuto numero 15 del match, valido per i sedicesimi di coppa, quando il rinvio dell'ex portiere del Liverpool si trasforma in un passaggio vincente per Dennis. Romero esce male e l'attaccante nigeriano lo scavalca con un pallonetto. Assist. Sì, di Simon Mignolet. Il portiere. Una novità? Non proprio, visto che nei top cinque campionati europei sono già sette i portieri ad aver messo a referto almeno un assist in questa stagione. Tra questi Ionut Radu - passato in prestito al Parma a gennaio - ma autore di un passaggio decisivo per il Genoa (e per Kouamé) alla seconda giornata di campionato contro la Fiorentina. E poi? Ramsdale del Bournemouth, Gulacsi del Lipsia, Lecomte del Monaco, Cillessen del Valencia, Alisson del Liverpool e Ter Stegen del Barcellona… addirittura due volte!

Ma al primo posto…

Anche per il portierone tedesco dei catalani, i due assist sono arrivati tramite un rinvio. Tutt'altro che casuale e voluto proprio per lanciare in porta un compagno. Il primo per Suarez contro il Getafe, il secondo per Griezmann contro il Mallorca. E stesso discorso valga per Alisson nei confronti di Salah, curiosamente anche in questo caso contro il Manchester United, ora beffato due volte da un assist di un estremo difensore. Allargando, invece, il dato ai principali quindici campionati europei e alle coppe, sono addirittura 29 i portieri assistman di questa stagione. Al primo posto l'incredibile Remko Pasveer del Vitesse, autore già di tre assist. Tutti in campionato e tutti sui suoi temibili rinvii che hanno mandato in tilt le difese avversarie.