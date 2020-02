Il passato viola

Il classe ’98 era arrivato nelle giovanili della Fiorentina nel 2016 per 2 milioni di euro dai rumeni del Viitorul Costanza. Tante erano le aspettative su di lui, forse anche a causa di quel cognome così importante. Con la Primavera viola realizza 5 gol in 11 presenze tra campionato e coppa ma è con la prima squadra che delude maggiormente. In Serie A totalizza solo 2 presenze nel 2016 all'età di 18 anni. La prima nella vittoriosa trasferta di Cagliari e la seconda nell’ultima di campionato, partita terminata 2-2 contro il Pescara. L'attaccante lascierà Firenze nel 2018 dopo aver giocato solo 49' in Serie A, per far ritorno alla sua ex squadra, prima di approdare al Genk e poi ai Rangers, dove fin qui ha segnato 3 gol in 5 presenze fra campionato ed Europa League.