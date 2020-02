Gent-Roma, orari e dove vedere la partita di Europa League in tv

Dopo aver ritrovato la vittoria in campionato, la Roma si rituffa sull'Europa League con la gara di ritorno dei sedicesimi di finale. I giallorossi vanno a fare visita al Gent, forti della vittoria per 1-0 dell'andata grazie alla rete di Carles Perez. Un impegno tutt'altro che semplice visto che i belgi non hanno ancora perso in stagione davanti al loro pubblico. Fonseca ha avvertito tutti sulle difficoltà in conferenza stampa, ma non ha paura e affronterà la gara per vincere, alla ricerca del gol che potrebbe valere la qualificazione.

Dove vedere la partita

La sfida tra Gent e Roma, valida per il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League, si disputerà alle ore 18.55 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da Sky sui canali Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 253 (satellite e fibra). La telecronaca sarà di Riccardo Gentile con il commento tecnico di Lorenzo Minotti. Gli interventi a bordocampo saranno a cura di Angelo Mangiate, mentre su Diretta Gol (Sky Sport Collection e Sky Sport 251) la gara verrà commentata da Dario Massara.