Il coronavirus impone anche alla Uefa un drastico cambiamento di programma: Il massimo organo calcistico a livello continentale, che fino ad oggi ha scelto di continuare a giocare le gare europee, seppur a porte chiuse, ha comunicato che Inter-Getafe e Siviglia-Roma, gare d'andata degli ottavi di finale di Europa League in programma giovedì 12 marzo, sono rinviate a data da destinarsi "a causa delle restrizioni imposte dalle autorità italiane e spagnole". La Roma aveva già fatto sapere con un tweet di non poter raggiungere la città andalusa per via dello stop dei voli da e per l'Italia da parte del governo spagnolo. Stessa situazione per il Getafe, che per bocca del suo presidente aveva già annunciato di non avere intenzione di viaggiare per Milano. A questo punto si attendono indicazioni dalla Uefa su quale sarà la data del recupero e se, eventualmente, si sceglierà un campo neutro per disputare le due sfide.