"Sospendete tutto immediatamente". E' questa la richiesta fatta pervenire oggi dalla Roma alla Uefa attraverso una lettera firmata dalla società giallorossa dopo giorni di fitto dialogo con la massima istituzione del calcio europeo. La società di Pallotta sarebbe dovuta scendere in campo questa sera a Siviglia per l'andata degli ottavi di finale di Europa League, ma dopo la chiusura dei voli dall'Italia alla Spagna a causa dell'emergenza coronavirus si è vista sospendere la sfida, rinviata a data da destinarsi - in attesa di capire le conseguenze di quella che è stata definita una pandemia dall'Oms - al pari della sfida tra Inter e Gefate, che si è categoricamente rifiutato di venire in Italia per giocare contro i nerazzurri.

Nelle ore successive al rinvio delle partite la stessa Uefa aveva ipotizzato una soluzione sfida secca a campo neutro, subito respinta dal club giallorosso, ma con l'evoluzione della situazione e la positività di Rugani prima e di un giocatore della squadra di basket del Real Madrid (che condivide lo stesso centro di allenamento delle merengues dirette da Zidane) e il conseguente rinvio delle sfide di Champions tra Real e City e tra Juve e Lione la situazione è oggettivamente cambiata e impone nuove e veloci decisioni. Cosa che la Uefa sembra volersi riservare di fare solo martedì prossimo, il 17 marzo (anche se da quanto sappiamo una decisione potrebbe essere presa prima), data nella quale ha convocato una video conferenza con i rappresentanti delle principali federazioni europee. Troppo tardi per la Roma, che ha voluto chiaramente far sapere la sua opinione chiedendo alla Federazione europea di sospendere immediatamente tutte le partite di Champions ed Europa League. Una decisione che oggettivamente non si può più rinviare. Al contrario delle partite, ovviamente.