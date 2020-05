Nei vari paesi si attende di capire quando riprenderanno i campionati, ma ci sono anche le due più importanti competizioni europee da concludere. In Europa League, l'Inter avrebbe dovuto affrontare il Getafe, gara che inizialmente si sarebbe dovuta giocare il 12 marzo a porte chiuse. Già prima della decisione di procedere al rinvio Angel Torres, presidente del Getafe, aveva annunciato che non avrebbe portato la sua squadra a Milano. Ora è lo stesso numero uno del club spagnolo a confermare le date già anticipate da Sky Sport per il recupero della doppia gara contro i nerazzurri, valida per gli ottavi di finale di Europa League. "Dovremmo giocare il 2 o il 3 agosto in Italia, mentre il ritorno sarà il 6 o il 7 qui in Spagna – le sue parole a Cope – In caso non fosse possibile giocare a San Siro o al Coliseum Alfonso Perez, le partite si disputerebbero in campo neutro. L'UEFA ha la necessità di riordinare le competizioni rimaste in sospeso".

Rinnovo abbonamenti gratis per i tifosi del Getafe

In Spagna, come in tanti altri paesi, si discute sulla data della ripresa. Solo una cosa è sicura: si giocherà, ovviamente, a porte chiuse e senza la presenza del pubblico. A pagarne le spese saranno i tanti tifosi che avevano sottoscritto l'abbonamento e perderanno parte delle gare che avevano già pagato. Per risarcire i suoi spettatori più affezionati, il Getafe ha annunciato un'importante iniziativa in vista della prossima stagione. Tutti coloro che avevano l'abbonamento per la stagione 2019/2020, potranno rinnovarlo gratuitamente anche per il prossimo anno. "Con questa misura il Getafe vuole risarcire e ringraziare i tifosi per il supporto mostrato dai suoi abbonati in questi tempi difficili", si legge sul comunicato pubblicato dal club. Angel Torres, presidente della società spagnola, ha commentato così quest'importante iniziativa: "I 13.500 abbonati del Getafe in questa stagione avranno l'abbonamento gratuito per la Liga del prossimo anno. Volevo far sapere loro che non pagheranno nulla. Ci penserà la mia tasca, non sono andato in bancarotta".