Lo scorso 10 luglio a Nyon è stato stabilito il percorso che le squadre rimaste in gioco dovranno affrontare fino alla finale di Colonia. Si riparte dalle gare di ritorno degli ottavi di finale. Due sfide, Inter-Getafe e Siviglia-Roma si giocheranno in gara secca in campo neutro (Gelsenkirchen e Duisburg). Si parte il prossimo 5 agosto, la finale si disputerà il 21 agosto. Dai quarti in poi (le cosiddette Fina Eight) si disputeranno tutte in Germania

Europa League, le avversarie di Inter e Roma