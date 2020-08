Tra i 22 scelti da Paulo Fonseca, non ci sarà il difensore centrale inglese, per il quale non è stato trovato l'accordo con il Manchester United per il prolungamento del prestito fino al termine della stagione

Conquistato il quinto posto in classifica e la qualificazione anche per l'edizione dell'anno prossimo, la Roma si concentra sulla fase finale di Europa League. I giallorossi saranno attesi, giovedì 6 agosto alle ore 18.55, dall'ottavo di finale contro il Siviglia in gara secca, che si giocherà alla MSV Arena di Duisburg. Per la trasferta in Germania, dove si svolgerà tutta la Final Eight della competizione, Paulo Fonseca ha scelto 22 calciatori, tra i quali non rientra Chris Smalling. Per il centrale inglese non è stato trovato l'accordo con il Manchester United, proprietario del cartellino, per prolungare il prestito fino al termine della stagione: il calciatore tornerà così in Inghilterra e ha anticipatamente concluso la propria avventura in giallorosso.