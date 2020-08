La Roma è pronta a sfidare il Siviglia nella prima partita ufficiale tra i due club (diretta su Sky Sport giovedì 6 agosto alle 18.55): cinque anni fa Edin Dzeko giocò contro gli andalusi la sua prima in giallorosso, in un'amichevole finita 6-4 EUROPA LEAGUE: IL CALENDARIO DELLA FASE FINALE

Era il 14 agosto 2015, più di 30.000 spettatori sugli spalti dell’Olimpico, per la presentazione della Roma di Rudi Garcia alla sua seconda stagione da allenatore giallorosso. Occhi puntati sul colpo dell’estate, il nuovo centravanti, il numero 9 Edin Dzeko, arrivato dal Manchester City. Si presentò a modo suo il bosniaco, dopo 3’ su assist di Maicon, per poi ripetersi a fine primo tempo con il gol del 3-0 sull’asse Pjanic-Salah. Finì 6-4 l’amichevole contro il Siviglia di Emery. A Duisburg, quasi cinque anni dopo, andrà in scena la prima sfida ufficiale tra questi due club. Ottavi di Europa League, che gli spagnoli hanno sempre superato, tranne nella scorsa stagione quando lo Slavia Praga passò ai supplementari. La Roma, invece, da quando si chiama Europa League, è stata sempre eliminata: dal Lione tre anni fa con Spalletti in panchina e dalla Fiorentina di Montella nel 2015. L’unico allenatore italiano nella storia del Siviglia, anno 2018, anche se per soli quattro mesi. 102 gol da calciatore della Roma per Vincenzo Montella, 4 in meno di Edin Dzeko che nel frattempo ha raggiunto Volk al quarto posto nella classifica dei marcatori di sempre in giallorosso. E che ormai più di due anni fa, fu uno dei protagonisti della straordinaria rimonta di Champions contro il Barcellona, nell’ultimo successo in ordine di tempo contro un avversario spagnolo.

70 punti e terza miglior difesa in Liga La scorsa stagione un brusco risveglio al Santiago Bernabeu, nel giorno dell’esordio in giallorosso di Nicolò Zaniolo, la prima del girone contro il Real Madrid che era ancora di Lopetegui, esonerato poco più di un mese dopo dalla Casablanca. Oggi è lui l’allenatore di un Siviglia che ha chiuso la Liga a 70 punti, gli stessi dell’Atletico Madrid. Qualificazione in Champions in tasca e terza miglior difesa in Spagna. Imbattuto nelle ultime 15 partite di campionato, con l’ultima sconfitta che risale addirittura al 9 febbraio al Balaidos di Vigo.