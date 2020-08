Europa League, calendario e orario degli ottavi

Quattro partite si giocano nella giornata di oggi, altre quattro domani. Inter-Getafe e Roma-Siviglia, uniche partite degli ottavi di cui non era stata disputata l'andata a causa dell'emergenza Covid-19, si giocheranno in gara secca in Germania. Il programma completo delle otto gare in programma CHAMPIONS ED EUROPA LEAGUE, LE NUOVE REGOLE

Riparte l'Europa League e lo fa con gli ottavi di finale. Inter-Getafe e Roma-Siviglia, uniche partite degli ottavi di cui non era stata disputata l'andata a causa dell'emergenza Covid-19, si giocheranno in gara secca in Germania: le vincenti si qualificheranno dunque per le Final Eight. Le altre sei squadre giocheranno il ritorno nella sede originaria. Quattro le città che ospiteranno la fase finale: Duisburg, Gelsenkirchen, Düsseldorf e Colonia, con quest'ultima che sarà anche sede della finale. Ecco il calendario completo:

Shakhtar-Wolfsburg (mercoledì 5 agosto, ore 18:55, diretta su Sky Sport Football e Sky Sport 253) Sarà solo la seconda gara ufficiale tra Shakhtar e Wolfsburg dopo la vittoria per 2-1 della squadra ucraina all'andata. Il club di Donetsk potrebbe raggiungere i quarti di finale di Europa League per la prima volta dal 2015/16. Tuttavia, la squadra ucraina è stata eliminata in due delle ultime sfide ad eliminazione diretta nelle competizioni europee in cui ha vinto il match d’andata (Europa League 2016/17 nei sedicesimi di finale e Champions League 2017/18 agli ottavi). Il Wolfsburg non ha superato il turno in nessuno dei precedenti due incontri a eliminazione diretta in Europa League in cui ha perso la gara di andata.

Copenhagen-Istanbul Basaksehir (mercoledì 5 agosto, ore 18:55, Sky Sport 254) È uno dei match di cui si è potuto giocare la partita d'andata, prima dello stop a causa del Covid-19. In quella occasione, in Turchia hanno vinto gli ospiti per 1-0. Nella sua storia il Copenaghen ha vinto il suo unico precedente incontro casalingo contro un’avversaria turca, battendo il Galatasaray 1-0 nella fase a gironi della Champions League 2013/14. L’Istanbul Basaksehir ha vinto cinque delle ultime sette partite di Europa League (2P) e potrebbe raggiungere i quarti di finale di una competizione europea per la prima volta nella sua storia.

Manchester United-Lask Linz (mercoledì 5 agosto, ore 21, Sky Sport Football e Sky Sport 253) Dopo il sonoro 0-5 dell'andata lo United ospita il Lask Linz all'Old Trafford. I Red Devils, con un piede e mezzo già ai quarti, hanno raggiunto i quarti di finale di Europa League per l'ultima volta quando hanno vinto il torneo, nel 2016/17, in quella che fu la prima stagione di Mourinho alla guida dei Red Devils. Curiosità: le squadre austriache sono le avversarie sfidate più volte senza sconfitte dal Manchester United in tutte le competizioni europee rispetto a formazioni di qualsiasi altra nazione (nove gare – 8V, 1N) segnando 22 gol e subendone solo uno.

Inter-Getafe (mercoledì 5 agosto, ore 21, Sky Sport Uno e Sky Sport 252) Si gioca in gara secca alla Veltins-Arena di Gelsenkirchen. Quella in terra tedesca sarà la prima sfida nella storia di Inter e Getafe. Gli spagnoli non hanno mai incrociato una squadra italiana nella loro storia, mentre i nerazzurri hanno vinto solo uno degli ultimi 12 incontri contro squadre spagnole in tutte le competizioni europee (4N, 7P) e non trovano il successo dal 3-1 contro il Barcellona nella semifinale della Champions League 2009/10. Curiosità: l'Inter potrebbe raggiungere i quarti di finale di una grande competizione europea per la prima volta dalla Champions League 2010/11, quando fu eliminato dallo Schalke 04, perdendo con un punteggio complessivo di 7-3. Superando il turno, il Getafe raggiungerebbe per la seconda volta nella sua storia i quarti di Europa League, come già accaduto nella stagione 2007/08

Bayer Leverkusen-Rangers (giovedì 6 agosto, ore 18:55, Sky Sport Football e Sky Sport 253) Si riparte dal 3-1 per i tedeschi in Scozia nella gara di andata. Sarà il quarto incontro ufficiale tra Leverkusen e Rangers, con ciascuno dei tre precedenti disputati in Coppa UEFA/Europa League (una vittoria a testa e un pareggio). Il Bayer Leverkusen potrebbe raggiungere i quarti di finale di Europa League per la prima volta dal 2007/08. Curiosità: l'unica vittoria dei Rangers contro il Bayer Leverkusen è arrivata in trasferta, battendo i tedeschi 2-1 nei sedicesimi della Coppa UEFA 1998/99. Quella di 21 anni fa è stata anche l'unica partita vinta dagli scozzesi nelle ultime 19 partite in trasferta contro squadre tedesche nelle principali competizioni europee (8N, 10P).

Siviglia-Roma (giovedì 6 agosto, ore 18:55, Sky Sport Uno e Sky Sport 252) Tutto in una partita. Siviglia e Roma si giocano il passaggio del turno in gara secca alla MSV Arena di Duisburg. Sarà il primo incontro ufficiale tra i due club: in generale, il Siviglia ha vinto ciascuno degli ultimi due incontri contro squadre italiane, battendo la Lazio sia in casa che in trasferta nei sedicesimi di finale dell’Europa League 2018/19. La Roma ha vinto solo uno degli ultimi sette incontri contro squadre spagnole (1N, 5P), non riuscendo a segnare in cinque di queste partite. Curiosità: il club giallorosso ha perso solo una delle ultime nove partite in Europa League (4V, 4N) e potrebbe raggiungere i quarti di finale di Coppa UEFA/Europa League per la prima volta dal 1998/99.

Basilea-Eintracht Francoforte (giovedì 6 agosto, ore 21, Sky Sport 254) Si riparte dal 3-0 per gli svizzeri nella gara di andata. L’Eintracht Francoforte ha vinto due della quattro trasferte contro squadre svizzere in competizioni europee (1N, 1P); tuttavia, l’ultimo successo dei tedeschi risale a ottobre 1977, quando si imposero per 3-0 sullo Zurigo in Coppa Uefa. Il Basilea ha vinto sei delle ultime sette partite di Europa League, comprese le ultime quattro in cui non ha subito gol. Per i tedeschi c'è un precedente a cui aggrapparsi: l'ultima squadra a essersi qualificata in Europa League dopo aver perso la prima di due gare a eliminazione diretta con almeno tre gol stata il Valencia nel 2013-14, nei quarti di finale, proprio contro il Basilea.