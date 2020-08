Mkhitaryan: "Possiamo vincere l’Europa League"

L’armeno ha presentato la sfida agli spagnoli intervistato da Sky Sport: "Vogliamo vincere e possiamo arrivare fino in fondo. Tutto può succedere in campo neutro e senza tifosi. Sarà una grande battaglia" CALCIOMERCATO, TUTTE LE TRATTATIVE LIVE

Nel 2017 Henrikh Mkhitaryan conquistò l’ Europa League con la maglia del Manchester United . Oggi ritenta l’impresa con la maglia della Roma . L’armeno ha rilasciato un’intervista a Sky Sport, dove ha presentato la sfida col Siviglia : "Vittoria del trofeo? Perché no, siamo una squadra che vuole vincere. Il sistema è cambiato un po', anche perché ora si gioca in gara secca e in campo neutro. Tutto è possibile, dobbiamo stare attenti ed essere concentrati domani. Se vogliamo vincere l'Europa League dobbiamo cominciare dal Siviglia".

"Siamo in un buon momento – ha proseguito Mkhitaryan - siamo pronti per la partita, faremo di tutto per vincere anche se sappiamo che sarà difficile andare avanti. Loro hanno tanta qualità ma anche noi, sappiamo come giocare a pallone e muoverci. Sarà una grande battaglia perché entrambe vogliamo vincere ma solo una passerà il turno".