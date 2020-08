Dopo aver concluso il campionato al quinto posto, la Roma si appresta a tornare in campo. Lo farà giovedì alle 18:55 in Europa League contro il Siviglia. Un match importante, che vale i quarti di finale. Ma gli occhi saranno puntati anche sulle vicende societarie, con la firma del preliminare d'acquisto tra il Gruppo Friedkin e il Gruppo Pallotta che è ormai vicinissima: "Ma non pensiamo ad altre cose, siamo del tutto concentrati sul campo - ha spiegato Fonseca in conferenza stampa - non ho bisogno di spronare la squadra, si tratta di gare per cui non è faticoso trovare motivazioni. Abbiamo fiducia, siamo pronti a giocare contro una squadra come il Siviglia". Chiosa anche sulla formazione titolare: "Pellegrini è un'opzione, ma su di lui non ho deciso. Anche Cristante può giocare. Sicuramente ci sarà Zaniolo". Chi non sarà della partita è Smalling, per cui non è stato trovato l'accordo con lo United per il prolungamento del prestito: "Era molto importante per noi, ma dobbiamo pensare a chi è qui. Al suo posto giocherà Ibanez, che prima dell'infortunio ha fatto sempre bene. Ho totale fiducia in lui".