Calciomercato, tutte le trattative LIVE

Milan, c'è il sì di Aurier per il trasferimento

Serge Aurier ha dato la sua disponibilità al trasferimento al Milan. Adesso va avviata la trattativa tra club: il Tottenham chiede circa 20 milioni di euro, i rossoneri vorrebbero spenderne 15.

Inter, primo confronto Conte-Zhang

Dopo il primo confronto tra Antonio Conte e Steven Zhang, i nerazzurri si concentrano sulla sfida di Europa League contro il Getafe. Rimandato al termine della stagione ci sarà invece quel confronto necessario a chiarire la situazione tra l’allenatore e il club.

Inter, Sanchez firmerà un triennale

Alexis Sanchez si svincolerà dal Manchester United e poi firmerà un triennale da 7 milioni netti a stagione con l’Inter. In prospettiva futura, si continua a lavorare su un possibile scambio Ndombelè-Skriniar con il Tottenham.

Milan, al lavoro per il rinnovo di Ibrahimovic

Contatti continui per il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic. In questi giorni l’attaccante svedese si trova a Montecarlo per motivi personali e ne approfitterà per discutere con Mino Raiola del suo futuro.

Torino, Giampaolo nuovo allenatore



Marco Giampaolo è pronto a diventare il nuovo allenatore del Torino. Trovato l’accordo per un contratto biennale con opzione per il terzo. Nei prossimi giorni la risoluzione con il Milan (ha un altro anno di contratto) e la firma con il club granata.

Udinese, Semplici il favorito per la panchina

Leonardo Semplici è il favorito per la panchina bianconera. In dubbio la conferma di Gotti, in seconda fila Rolando Maran.

Bologna, piace Hickey degli Hearts

Forte interesse del Bologna per Aaron Hickey, terzino sinistro scozzese degli Hearts. Il classe 2002 è anche già stato a Casteldebole, dove ha visitato il centro sportivo rossoblù. Sul giocatore c'è anche l'interesse dell'Aston Villa.

Verona, fatta per Cetin

Mert Cetin è pronto a diventare un nuovo giocatore del Verona. Il difensore turco, di proprietà della Roma, sosterrà questa mattina le visite mediche. Il classe '97 si trasferisce con la formula del prestito con diritto di riscatto e controriscatto a favore dei giallorossi.