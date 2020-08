Roma ko, Fonseca: "Io il principale responsabile"

L'allenatore portoghese commenta l'eliminazione dei giallorossi dall'Europa League: "Sono io il principale responsabile, senza scuse, ma dobbiamo vedere la realtà: in questo momento il Siviglia sta meglio di noi e ha giocato meglio. Sistema di gioco? Rifarei le stesse scelte, stavamo giocando bene con il 3-4-2-1, non c'era alcuna ragione di cambiare"

Il ko per 2-0 alla Schauinsland-Reisen-Arena di Duisburg contro il Siviglia, firmato da Reguilón ed En-Nesyri, costa l'addio all'Europa League alla Roma. Al fischio finale è l'allenatore giallorosso Paulo Fonseca a commentare il risultato ai microfoni di Sky Sport: "Abbiamo meritato di perdere, il Siviglia sta meglio di noi e l'ha fatto vedere in campo - le parole del 47enne portoghese - i nostri avversari hanno giocato meglio e dobbiamo accettare la loro superiorità. Sono io il principale responsabile, senza scuse, ma dobbiamo anche vedere la realtà: in questo momento il Siviglia sta meglio di noi".