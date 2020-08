Inter-Bayer, le probabili formazioni

L' Europa League entra nel vivo: tutto pronto per la Final Eight, gli ultimi atti in gara secca fino alla finale di Colonia del 21 agosto. Lunedì tocca all' Inter , l'unica formazione italiana rimasta in corsa, che affronterà nei quarti il Bayer Leverkusen . Calcio d'inizio alle 21, queste le probabili scelte dei due allenatori.

Inter, riconfermato il blocco anti-Getafe

approfondimento

Inter-Bayer Leverkusen, statistiche e curiosità

Poche novità di formazione per Antonio Conte, intenzionato a schierare in larga parte l'undici che ha convinto nelle ultime due uscite contro Atalanta e Getafe. Gli unici due ballottaggi sono in difesa, dove rispetto agli ottavi di Europa League Skriniar potrebbe dare il cambio a Godin, e sulla fascia destra: al momento D'Ambrosio è in vantaggio su Candreva e Moses. Brozovic, Gagliardini e Barella confermati in mediana: Eriksen ancora dalla panchina.

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Bastoni; D'Ambrosio, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lautaro, Lukaku.

Bayer, occasione per Demirbay

Peter Bosz dovrà fare i conti con la pesante assenza per squalifica di Aranguiz: al fianco di Palacios (insediato da Baumgartlinger), il candidato numero uno per rimpiazzarlo in mediana è Demirbay. Wirtz e Amiri si giocano una maglia sulla trequarti, con il primo favorito. Per il resto è conferma totale della squadra che giovedì ha battuto i Rangers.

BAYER LEVERKUSEN (4-2-3-1): Hradecky; S. Bender, L. Bender, Tapsoba, Sinkgraven; Demirbay, Palacios; Wirtz, Havertz, Diaby; Volland.