Champions & Europa League, la guida tv su Sky

Apre l’Inter lunedì contro il Bayer Leverkusen, mercoledì tocca all’Atalanta contro il Paris SG. Tutti gli 8 quarti di finale LIVE su SKY e in streaming su NOW TV

Su Sky è tempo di quarti di finale per le coppe europee, che tornano in diretta con due italiane ancora in corsa: l’Inter in Europa League e l’Atalanta in Champions League.

Europa League approfondimento Inter-Bayer Leverkusen, statistiche e curiosità Si parte con i quarti di finale di Europa League, al via domani, lunedì 10 agosto, tutti live su Sky e in streaming su NOW TV. In campo anche l’Inter, che alle 21 sfiderà il Bayer Leverkusen per il passaggio del turno. Diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 252, anche in chiaro su TV8 e in 4K HDR con Sky Q satellite. Padrona di casa Anna Billò, che schiererà in studio Daniele Adani, Riccardo Trevisani e Fayna, ai quali lunedì si aggiungerà Giuseppe Bergomi e martedì Lorenzo Minotti. Inoltre, torna Diretta Gol (su Sky Sport Collection e Sky Sport 251), visibile anche agli abbonati al Pacchetto Sport sul digitale terrestre (canale Sky Sport 486).

Champions League leggi anche Atalanta, Gollini salta Psg: lesione al crociato Da mercoledì 12 a sabato 15 agosto appuntamento con i quarti di finale di Champions League: in campo l’Atalanta, che mercoledì incontrerà il Paris Saint Germain alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport 251. Tutte le partite saranno live anche su NOW TV, con i match visibili anche sul digitale terrestre, oltre che via satellite e via fibra. Quarti di finale anche in 4K HDR con Sky Q satellite. In studio torna Ilaria D’Amico con il suo “Champions League Show”, insieme a Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Alessandro Del Piero in collegamento da Los Angeles, Paolo Condò e Luca Marchetti. Le serate di Champions League si chiuderanno a mezzanotte con “5X5 Champions League”, 30 minuti di brevi confronti sui vari argomenti emersi sempre in compagnia della squadra di “Champions League Show”, in diretta su Sky Sport 24 e Sky Sport Uno.

Per i clienti Sky, tutte le partite saranno in diretta anche tramite l’App Sky Go, per seguire gli eventi live su smartphone, tablet e PC, anche in viaggio nei Paesi dell’Unione Europea. E per rimanere connessi e costantemente aggiornati, le news di Sky Sport 24, del sito skysport.it e dell’App Sky Sport.