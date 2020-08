Lopetegui: "Ocampos? Valuterò all'ultimo"

L'allenatore del Siviglia alla vigilia della finale di Europa League: "Nerazzurri da Champions, sarebbe un grave errore sottovalutarli. Occorre tirare fuori qualcosa in più". Poi sulle condizioni dell'argentino: "Aspettiamo l'ultimo allenamento per capire come sta" SIVIGLIA-INTER, LE PROBABILI FORMAZIONI



A caccia della sesta. Meno uno alla finalissima, Julen Lopetegui presenta così la supersfida all'Inter: "Una gara in cui ogni dettaglio farà la differenza e peserà tantissimo", le parole dell'allenatore del Siviglia in conferenza stampa. "Noi seguiremo il nostro piano partita: vogliamo essere una squadra riconoscibile e dare una risposta collettiva". Sul valore dell'avversario: "Forte", sottolinea Lopetegui. "L'Inter è una formazione da Champions League: sarebbe un grave errore non rispettarli e so che non lo commetteremo. Siamo concentrati e daremo la vita sul campo per questo grande sogno".