Gli Spurs a valanga sul Maccabi con la tripletta di Kane. Sprofondano i portoghesi, umiliati in casa dal Lask. Fa festa la Scozia con le vittorie di Celtic e Rangers, mentre L'AEK di Carrera elimina il Wolfsburg. Ok Psv, Standard Liegi e Granada. Non si qualifica ai gironi il Basilea. Tutti i risultati dei playoff

