21/22

L’ULTIMO MERCATO - Oltre a David, in attacco, è arrivato anche Yilmaz (in foto), 35 anni e un curriculum da oltre 230 reti in carriera (14 nell'ultima stagione col Besiktas). In più il centrale di difesa Botman (già titolare) dal vivaio dell'Ajax per 8 milioni, e per 5 Karnezis dal Napoli. Partenze? Ovviamente Osimhen, e i 70 milioni spesi dal Napoli. Remy, ma anche Gabriel, difensore centrale acquistato dall'Arsenal per 26, e già titolare con Arteta.