Il club olandese ha comunicato la positività di sei calciatori (di cui due della formazione Primavera) e tre dipendenti: l'AZ Alkmaar affronterà il Napoli, giovedì alle ore 18.55, nella gara d'esordio del girone F di Europa League

Apprensione in casa Napoli, in vista del prossimo impegno di Europa League. L'AZ Alkmaar, avversario degli azzurri nella gara d'esordio del Girone F (giovedì 22 ottobre, ore 18.55), ha infatti annunciato nella serata di venerdì di aver riscontrato nove casi di positività al Covid-19 all'interno del proprio gruppo squadra. Si tratta di 6 giocatori (di cui due delle giovanili) e 3 dipendenti, con la conseguenza che tutta la rosa allenata da Arne Slot si trova già in isolamento, secondo le norme sanitarie previste.

Napoli-Az Alkmaar al momento non a rischio leggi anche Napoli, il calendario nel gruppo F: date e orari Tuttavia la partita non dovrebbe essere al momento a rischio, visto che le norme Uefa prevedono la presenza di almeno 13 giocatori (di cui due portieri) per la regolare disputa del match. Il club olandese si sottoporrà nelle prossime ore a ulteriori accertamenti e, come si legge in un comunicato ufficiale, non farà i nomi dei calciatori positivi, nel rispetto della privacy degli stessi.