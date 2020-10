Celtic-Milan, dove vedere la partita in tv

Percorso netto in campionato, per il Milan di Stefano Pioli, che vuole tenere lo stesso ottimo ruolino di marcia anche in Europa. Il primo appuntamento della fase a gironi vede i rossoneri contrapposti al Celtic, secondo attualmente nella Premier League scozzese. Squadra arbitrale tutta slovena per la gara, che sarà diretta da Matej Jug. Fischio d’inizio alle ore 21:00.