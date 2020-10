In attesa della conferenza stampa, l'allenatore rossonero ha parlato a Sky Sport: "Vogliamo arrivare fino in fondo nella competizione, col Celtic schiererò la formazione migliore. La squadra sta bene nonstante la stanchezza post derby. Calhanoglu? Non sappiamo ancora se il suo infortunio sia lieve o meno" CORONAVIRUS, DATI E NOTIZIE IN TEMPO REALE

"È normale per il Milan giocare in Europa, abbiamo fatto tanto per tornarci e superare i preliminari che sono stati lunghi e difficili e adesso vogliamo far di tutto per rimanere nella competizione fino alla fine, come insegna la storia europea del club". Parla così Stefano Pioli ai microfoni di Sky Sport in vista dalla trasferta di Europa League contro il Celtic in programma giovedì alle ore 21 (Sky Sport Uno e Sky Sport 252), gara che segnerà il ritorno in Europa del Milan. "Noi siamo il Milan e dobbiamo puntare a far bene ogni singola partita. Ho a disposizione una rosa di giocatori forti e volenterosi, un gruppo coeso. Gli esami non finisco mai", ha proseguito Pioli. Che per la sfida agli scozzesi dovrà rinunciare a Calhanoglu: "Hakan purtroppo ha avuto un infortunio alla caviglia, non sappiamo se si tratta di una cosa lieve o più importante. È una situazione che dovremo analizzare insieme allo staff sanitario giorno dopo giorno".