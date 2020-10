Celtic-Milan, tutto quello che c'è da sapere

Queste due squadre si sono affrontate già 10 volte nella loro storia, tutte in Champions League. Il Milan è in vantaggio nei precedenti con 6 vittorie, mentre sono stati 3 i pareggi. Il Celtic, invece, ha battuto solo una volta i rossoneri: 2-1 nel 2007. Le ultime tre sfide le ha vinte il Milan, con un punteggio complessivo di 6-0.

La sfida tra Celtic e Milan sarà trasmessa in diretta da Sky sui canali Sky Sport Uno (satellite, internet e digitale terrestre) e Sky Sport 252 (satellite e internet). La gara sarà visibile anche in chiaro sul canale TV8.

Curiosità

Il Celtic ha vinto 3 delle ultime 4 gare giocate in casa in Europa League (un pareggio completa il bilancio), tanti successi quanti quelli collezionati nelle precedenti 10 gare al Celtic Park (3 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte). Il Milan, invece, ha vinto soltanto una delle ultime 4 gare giocate in Europa League: 5-2 contro il Dudelange nel novembre del 2018. In tre di queste ha subito almeno due gol.

Quali giocatori possono essere protagonisti?

Il Milan si affida allo straordinario momento di Zlatan Ibrahimovic, autore di 4 gol in 2 gare giocate in Serie A e 5 reti totali in 3 partite considerando anche le qualificazioni per l'Europa League. Lo svedese ha sconfitto il Covid, tornando con una doppietta che ha deciso il derby contro l'Inter.