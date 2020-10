L'Arsenal vince in rimonta, goleada Bayer: 6-2!

Non solo le italiane nella prima giornata di Europa League: l'Arsenal vince 2-1 in rimonta a Vienna, destino comune al Benfica che la spunta 4-2 in Polonia grazie al tris di Nunez. Il gol di Gotze non basta al Psv, scatenato il Bayer Leverkusen che travolge 6-2 il Nizza. Altre 12 gare in campo: c'è Diretta Gol su Sky Sport Collection e Sky Sport 251. Disponibile su Sky Go, anche in HD

LIVE. I RISULTATI DELLE PARTITE DELLE 21 IN DIRETTA