Napoli-AZ Alkmaar, dove vedere la partita in tv

La vittoria larga sull’Atalanta ha dato nuova consapevolezza al Napoli, che si avvicina all’incontro di Europa League contro l’AZ Alkmaar col morale alto. Gli olandesi, rimaneggiati per i diversi casi di positività, potranno schierare quasi la migliore formazione. Le due squadre si sfideranno per la prima volta nella loro storia. Calcio d’inizio in programma alle 18:55 allo stadio San Paolo, dirigerà la partita il polacco Stefanski.